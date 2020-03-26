CANLI BLOG / 26 Mart Corona virüs haber ve son dakika gelişmeleri
Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
26 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE RESMİ RAKAMLARI...
10.05 | İsveç Kralı, Korona virüs endişesiyle Stockholm’den ayrıldı
10.00 | Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 503'e yükseldi. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı da 5 bin 210 artarak 74 bin 386'ya çıktı.
09.45 | Güney Kore bugün 7,046 test yaptı. Bunların 104'ü pozitif çıktı. Toplam yapılan test sayısı 364,942 oldu.
09.30 | Rus haber ajansı TASS'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya yarın (Cuma) itibariyle, yurtdışındaki vatandaşlarını ülkeye getiren uçuşlar hariç, tüm planlı ve charter uçuşları iptal etti.
09.00 | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Solunum cihazı ihracatı ön izne bağlandı
07.30 | ABD Senatosu, tarihi 2 Trilyon USD koronavirüs yardım paketi tasarısını onayladı.