CANLI BLOG / 26 Mart Corona virüs haber ve son dakika gelişmeleri

26 MART CORONA VİRÜS SON DAKİKA HABER VE RESMİ RAKAMLARI...

10.05 | İsveç Kralı, Korona virüs endişesiyle Stockholm’den ayrıldı

10.00 | Virüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha yaşamını yitirirken toplam can kaybı 7 bin 503'e yükseldi. İtalya'da virüs bulaşan kişi sayısı da 5 bin 210 artarak 74 bin 386'ya çıktı.

09.45 | Güney Kore bugün 7,046 test yaptı. Bunların 104'ü pozitif çıktı. Toplam yapılan test sayısı 364,942 oldu.

09.30 | Rus haber ajansı TASS'ın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya yarın (Cuma) itibariyle, yurtdışındaki vatandaşlarını ülkeye getiren uçuşlar hariç, tüm planlı ve charter uçuşları iptal etti.

09.00 | Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: Solunum cihazı ihracatı ön izne bağlandı

07.30 | ABD Senatosu, tarihi 2 Trilyon USD koronavirüs yardım paketi tasarısını onayladı.