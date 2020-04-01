CANLI BLOG | 1 Nisan Corona virüs son dakika haberleri...
Corona virüs tehdidinde son durum... Dünya genelinde hayatı adeta durma noktasına getiren yeni tip Corona Virüste hayatını kaybedenlerin ve tanı konulanların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Avrupa'da başta İtalya, Fransa ve İspanya'yı esir olan Corona virüs ile ilgili resmi rakamlar, son dakika gelişmeleri ve açıklamalar Fanatik Blog'da...
1 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...
09.10 | ABD Başkanı Donald Trump: Bir arkadaşım semptomları gösterince hastaneye gitti, çok sert ve dayanıklı bir insandır. Ertesi gün kendisini nasıl acaba diye aradım komaya girdiğini ve entübe edildiğini öğrendim. Bu çok tehlikeli.
08.30 | John Hopkins Üniversitesi'ne göre ABD Koronavirüs kaynaklı 24 saatte 865 yeni ölüm bildirerek, salgının başından bu yana ülke çapında en yüksek ölüm sayısını bildirmiş oldu.
08.00 | Güney Kore'de son 24 saatte 101 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Ülke çapında vaka sayısı 9,887'ye ölü sayısı ise 165'e yükseldi.
07.30 | Dünya genelindeki ölümlerin sayısı 42,000'e yükselirken, vaka sayısı ise 850,000'i aştı.
Son 24 saatte 849 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a, vaka sayısı 9 bin 222 artarak 94 bin 417'ye ulaştı. İspanya, günlük can kaybı sayısında ilk kez İtalya'yı geçti.
Bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 176 bini geçerken, ülke genelindeki can kaybı da 3 bin 428'e ulaştı.
Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükselirken, virüs bulaşanların sayısı da 52 bin 128 oldu.