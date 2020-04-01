CANLI BLOG | 1 Nisan Corona virüs son dakika haberleri...

1 NİSAN CORONA VİRÜS SON DAKİKA GELİŞMELERİ...

09.10 | ABD Başkanı Donald Trump: Bir arkadaşım semptomları gösterince hastaneye gitti, çok sert ve dayanıklı bir insandır. Ertesi gün kendisini nasıl acaba diye aradım komaya girdiğini ve entübe edildiğini öğrendim. Bu çok tehlikeli.

08.30 | John Hopkins Üniversitesi'ne göre ABD Koronavirüs kaynaklı 24 saatte 865 yeni ölüm bildirerek, salgının başından bu yana ülke çapında en yüksek ölüm sayısını bildirmiş oldu.

08.00 | Güney Kore'de son 24 saatte 101 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 3 kişi de hayatını kaybetti. Ülke çapında vaka sayısı 9,887'ye ölü sayısı ise 165'e yükseldi.

07.30 | Dünya genelindeki ölümlerin sayısı 42,000'e yükselirken, vaka sayısı ise 850,000'i aştı.

Son 24 saatte 849 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle İspanya'da can kaybı 8 bin 189'a, vaka sayısı 9 bin 222 artarak 94 bin 417'ye ulaştı. İspanya, günlük can kaybı sayısında ilk kez İtalya'yı geçti.

Bugüne kadar en çok vakanın görüldüğü ABD'de ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 176 bini geçerken, ülke genelindeki can kaybı da 3 bin 428'e ulaştı.

Fransa'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 saatte 499 artarak 3 bin 523'e yükselirken, virüs bulaşanların sayısı da 52 bin 128 oldu.



