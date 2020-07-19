Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. 7. sırada bulunan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet ayrılıp Avrupa yolunda son haftaya umutla girmek istiyor.





**MAÇ BAŞLADI**





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Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriç

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?

Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.