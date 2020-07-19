CANLI | Beşiktaş - Fenerbahçe maçı canlı yayın | BJK - FB canlı izle
Süper Lig'de sezonun son derbisi Vodafone Park'ta oynanıyor. Avrupa kupalarına katılmak yolunda büyük bir önem arz eden bu kritik derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, kalan 2 maçtan 6 puan çıkarıp ligi 3. sırada bitirmek istiyor. 2 maçtır galibiyete hasret olan Tahir Karapınar'ın Fenerbahçe'si ise derbide kazanıp kötü geçen sezonda taraftarının yüzünü güldürmenin peşinde. beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı, skor takibi ve tüm son dakika gelişmeleri haberimizde.
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Ligdeki son iki maçında Kasımpaşa ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Kartal, ligde kalan 2 haftada 6 puan alarak sezonu üçüncü sırada tamamlamayı hedefliyor. 7. sırada bulunan Fenerbahçe ise Beşiktaş deplasmanında galibiyet ayrılıp Avrupa yolunda son haftaya umutla girmek istiyor.
**MAÇ BAŞLADI**
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Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Gökhan, Roco, Vida, Caner, Atiba, Elneny, Lens, Boateng, Boyd, Burak
Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriç
Beşiktaş - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Vodafone Park'ta saat 21.00'de başlayan sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapıyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanıyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.