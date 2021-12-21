CANLI - Başakşehir - Giresunspor
Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında Giresunspor'u ağırlıyor. 9 maçtır kaybetmeyen ev sahibi, 3 puanı kapıp serisini sürdürmek istiyor. Son haftaların formda takımı Çotanaklar ise güçlü rakibinin yenilmezlik serisine son vermeyi amaçlıyor. Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları, 11'ler ve 90 dakika öncesi detaylar haberimizde.
Başakşehir, Süper Lig 'in 18. haftasında Giresunspor'u konuk edecek. 9 maçtır kaybetmeyen Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, 29 puanla 3. sırada. Ev sahibi, kazanıp çıkışını sürdürmeyi amaçlıyor. Son 5 maçtan 4 galibiyet çıkaran Hakan Kutlu'lu Çotanaklar ise 22 puanla 12. basamakta. Konuk takım, zorlu deplasmanda 3 puanı kapıp güçlü rakibinin yenilmezlik serisini sonlandırmayı amaçlıyor. Başakşehir'de Duarte cezalı, Giresunspor'da Erol Can'ın sakatlığı sürüyor.
(CANLI ANLATIM)
Maç başladı...
Başakşehir - Giresunspor 11'ler:
Başakşehir: Muhammed, Caicara, Epureanu, Youssouf, Lima, Mahmut Tekdemir, Visca, Deniz Türüç, Berkay, Ömer Ali, Okaka
Giresunspor: Okan, Aziz, Alexis, Diarra, Zeki, Flavio, Traore, Diabate, Sergio, Shapi, Balde
Başakşehir - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan Başakşehir-Giresunspor maçını Alper Ulusoy yönetiyor. Bugün saat 17.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde .