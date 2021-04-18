CANLI | Başakşehir - Fenerbahçe

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Gaziantep FK'yı 3-1'le geçen ve 2. sıraya yerleşen Fenerbahçe, 35. hafta maçında Başakşehir'e konuk oluyor. Lider Beşiktaş'ı takibini sürdüren Emre Belözoğlu yönetimindeki Kanarya, sahadan 3 puanla ayrılmak ve fire vermeden yoluna devam etmek istiyor. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Başakşehir ise Fenerbahçe karşısında sürpriz peşinde.

(CANLI ANLATIM)

Başakşehir - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali, Ponck, Ndayishimiye, Cemali, Tolga Ciğerci, Mahmut, Visca, Giuliano, Aleksic, Enzo Crivelli.

Fenerbahçe: Harun, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, İrfan Can, Valencia

Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

18 Nisan Pazar günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Saat 19.00’da başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Fenerbahçe, oynadığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Sarı Lacivertli ekip topladığı 66 puanla 2. sırada yer alıyor. 32 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyet alan Başakşehir ise 33 puanla puan cetvelinde 17. sırada yer alıyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 4-1 kazanmıştı.