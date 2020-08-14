(CANLI) Barcelona - Bayern Münih

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Barcelona ve Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Kazanan takım direkt olarak yarı finale çıkacak. Mücadele Portekiz'de Benfica'nın stadı olan Işık Stadyumu'nda oynanıyor. Barcelona, Dortmund, Inter ve Slavia Prag'lı gruptan çıktıktan sonra 2. turda Napoli'yi elemişti. Bayern Münih ise Tottenham, Olympiakos ve Kızılyıldızlı gruptan lider olarak çıkıp, 2. turda Chelsea'yi iki maçta da rahat geçip bu tura gelmişti.

BARCELONA - BAYERN MÜNİH CANLI İÇİN TIKLAYIN

BU MAÇA CANLI BAHİS YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Maç başladı.

4' Thomas Müller Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü attı.

7' Barcelona atağında sağ kanattan yapılan ortaya ceza alanı içinde Alaba ters bir vuruş yaptı ve topu kendi ağlarına gödnerdi; 1-1..

9' Kaleciyle karşı karşıya kalan Luis Suarez'in şutunu Neuer çıkardı.

10' Messi'nin sağ kanattan yaptığı ortaya ceza alanı içinde kimse dokunamadı, top direkten döndü.

22' Ivan Perisic takımını öne geçiren golü atıyor.

27' Bayern Münih Gnabry'nin golüyle 3-1 öne geçti. Gnabry Şampiyonlar Ligi'nde 7. golünü attı.

31' Thomas Müller skoru 4-1 yapıyor. Sağ kanattan ortayı ve asisti yapan Kimmich...

45' Luis Suarez, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Manuel Neuer kurtarıyor.

İlk yarı sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' Barcelona'da Sergi Roberto çıkıyor ve yerine Antoine Griezmann oyuna giriyor.

57' Luis Suarez, Barcelona adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 2-4

63' Kimmich Bayern'in 5. golünü attı. Fark yeniden 3...

İki takımın maç kadroları:

Barcelona:

Marc-Andre Ter Stegen - Gerard Pique - Jordi Alba - Nelson Semedo - Clement Lenglet - Frenkie De Jong - Arturo Vidal - Sergio Busquets - Sergi Roberto - Lionel Messi - Luis Suarez

Yedekler:

Ignacio Pena - Neto - Oscar Mingueza - Junior Firpo - Ronald Araujo - Monchu - Puig Riqui - Ludovit Reis - Ivan Rakitic - Ousmane Dembele - Antoine Griezmann - Ansu Fati

Bayern Münih:

Manuel Neuer David Alaba - Jerome Boateng - Joshua Kimmich - Alphonso Davies - Ivan Perisic - 8Leon Goretzka - Thiago Alcantara - Thomas Müller - Serge Gnabry - Robert Lewandowski

Yedekler:

Ron Hoffmann - Sven Ulreich - Niklas Süle - Lucas Hernandez - Alvaro Odriozola - Mickael Cuisance - Jamal Musiala - Corentin Tolisso - Javi Martinez - Philippe Coutinho - Kingsley Coman - Joshua Zirkzee