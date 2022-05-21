CANLI | Altay - Kasımpaşa maçı

34 puanla 18. sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Altay, 38. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. 50 puanla 12. basamakta bulunan Kasımpaşa ise sezonu 3 puanla tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.

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ALTAY - KASIMPAŞA MAÇI CANLI

Maç başladı

Altay - Kasımpaşa maçı 11'leri

Altay: Cihan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Kazımcan, Thiam, Eren, Efe, İbrahim Öztürk

Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucna, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut

Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan Altay - Kasımpaşa maçını Çağdaş Altay yönetiyor. Bugün saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.



