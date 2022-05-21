CANLI | Altay - Kasımpaşa maçı
Süper Lig'de küme düşmesi kesinleşen Altay, sezonun son maçında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki takım da sezonu 3 puanla noktalamak için sahaya çıktı. Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının yanıtları ve detaylar haberimizde. Mücadelenin ilk başlama düdüğü çaldı.
34 puanla 18. sırada yer alan ve ligden düşmesi kesinleşen Altay, 38. hafta maçında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. İzmir ekibi, rakibini yenerek taraftarına veda maçında galibiyet hediye etmeyi hedefliyor. 50 puanla 12. basamakta bulunan Kasımpaşa ise sezonu 3 puanla tamamlamaktan başka bir şey düşünmüyor. İlk yarıda İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı. Müsabakanın biletleri VIP tribün 250, numaralı 50, maraton tribünü 25 TL'den satışa sunuldu.
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Maç başladı
Altay - Kasımpaşa maçı 11'leri
Altay: Cihan, Ceyhun, Kappel, Rodriguez, Thaciano, Poko, Kazımcan, Thiam, Eren, Efe, İbrahim Öztürk
Kasımpaşa: Erdem, Bruma, Harun, Feyzi, Hadergjonaj, Doğucna, Eysseric, Hajradinovic, Muleka, Fall, Umut
Altay - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan Altay - Kasımpaşa maçını Çağdaş Altay yönetiyor. Bugün saat 16.00'da başlayan ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.