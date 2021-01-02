CANLI | Alanyaspor - Başakşehir

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor, Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sahasında bu sezon maç kaybetmeyen Alanyaspor bu seriyi devam ettirmek ve zirve yarışından kopmamak için kazanmak istiyor. Medipol Başakşehir ise son haftalarda aldığı kötü sonuçları unutmak için deplasmanda galibiyet arayacak. İki takım daha önce 8 kez karşı karşıya gelirken bu maçların 4’ünü Başakşehir, 1’ini Alanyaspor kazandı. 3 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Alanyaspor’un evinde oynanan 4 maçta iki takım birer kez galip gelirken, 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

ALANYASPOR - BAŞAKŞEHİR CANLI ANLATIM





Alanyaspor - Başakşehir 11'ler...

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Efecan, Bakasetas, Davidson, Bareiro

Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Carlos Ponck, Epureanu, Cemali Sertel, Mahmut, Azubuike, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

SÜPER LİG PUAN DURUMU! 16. HAFTA HEYECANI!

Alanyaspor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanan maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

ALANYASPOR'DA 3 EKSİK

Aytemiz Alanyaspor’da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları Cengiz Aydoğan Tesisleri’nde yapılan son idmanla tamamlanırken, takımda 3 oyuncu eksik. Kaleci Ufuk’un sakatlığı devam ederken, sakatlığı geçen Ceyhun, takımla çalışmalara başlasa da kadroda yer alması beklenmiyor. Geçen hafta oynanan Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Khouma Babacar da bu maçta takımda olmayacak. Akdeniz temsilcisinin iki oyuncusu kart cezası sınırında yer alıyor. Stoper Georgios Tzavellas ve sol kanat oyuncusu Davidson’un 3 sarı kartı bulunuyor.

BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER VAR!

Medipol Başakşehir'in Kasımpaşa ile oynadığı maçta aşil tendonu kopan Martin Skrtel ile tedavisi süren Junior Caiçara, Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Turuncu-lacivertli ekipte, cezası biten İrfan Can Kahveci ise bu karşılaşmada takımındaki yerini alabilecek.

RAFAEL CEZA SINIRINDA

Medipol Başakşehir'de bu sezon ligde 3 sarı kart gören Rafael, kart ceza sınırında bulunuyor. Deneyimli futbolcu, yarınki karşılaşmada oynayıp kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek ve turuncu-lacivertli ekibin 17. haftada sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı mücadelede forma giyemeyecek.

ALANYASPOR YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Son 6 hafta oynadığı maçlarda sadece Beşiktaş’ı mağlup eden Alanyaspor, yeniden çıkışa geçerek tekrar liderlik koltuğuna oturmak istiyor. Son 6 haftada 4 puan toplayabilen turuncu yeşilliler, 27 puanla 3’üncü sırada yer alıyor. Rakibi Medipol Başakşehir ise 16 puanla 16’ncı sırada. Evinde bu sezon hiç kaybetmeyen Alanyaspor bu seriyi sürdürmek ve rakibinden puan ya da puanlar almak istiyor.

MUTLAK GALİBİYET PAROLASI

Aytemiz Alanyaspor’un, Medipol Başakşehir maçına da bilinen 11’iyle çıkması bekleniyor. Forvet hattında Babacar’ın sakatlığı nedeniyle ilk haftalarda olduğu gibi Adam Bareiro ile çıkması beklenen Akdeniz temsilcisi, mutlak galibiyet parolasıyla sahada olacak.