Play-Off turunun finalistleri bugün oynanacak maçların ardından belli oluyor. Bursaspor, yarı final rövanş mücadelesinde Adana Demirspor’a konuk oluyor. Bursa’daki ilk randevu golsüz eşitlikle sona ererken, her iki ekip bu zorlu randevu öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Adana Demirspor’da sakatlığı bulunan Volkan Şen ilk 11'de sahaya çıktı. Takımın yıldız isminin oynaması için sağlık ekibi seferberlik ilan edilmişti. Bursaspor ise bu kritik mücadelede tam kadro sahada.

Adana Demirspor - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

5 Ocak Fatih Terim Stadı’nda oynanacak ve saat 21.00’de başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. beIN Sports MAX 1'den naklen ekranlara gelecek kritik maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Adana Demirspor - Bursaspor ilk 11'ler:

Adana Demirspor: Kurtuluş, Tarık Çamdal, Mitrovic, Rassoul, Mehmet Uslu, Tevfik, Hasan, Sinan, Volkan Şen, Erkan Zengin, Dibba

Bursaspor: Çağlar, Tayfur, Diarra, Anıl, Kerem, Shehu, Burak Altıparmak, Traore, Serdar Özkan, Burak Kapacak, Seleznov

Nasıl tur atlarlar?

0-0’ın rövanşında Bursaspor’a gollü beraberlikler ve galibiyet yeterli olacak. Mücadelenin ilk maçta olduğu gibi golsüz eşitlikle sona ermesi halinde uzatmalara gidecek. Kazanan takım tur atlayacak.

‘Taraftarımızı sevindireceğiz’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, “Bizim için zor bir maç. Ancak takım olarak hazırız. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Taraftarımızı mutlu edeceğiz” dedi.

‘Ait olduğumuz yere döneceğiz’

Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, “Güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama biz de güçlüyüz. Bursaspor’un ait olduğu yere geri dönmesi için gerekeni yapacağız” açıklamasında bulundu.

51’inci randevu

İki takım, yarınki mücadele ile 51’inci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 50 randevuda Bursaspor’un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geriye kalan 12 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa’da Bursaspor 2-1, Adana’da ise Adana Demirspor sahadan 4-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Adana Demirspor evinde üstün

Adana’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekibin üstünlüğü öne çıkıyor. Daha önce oynanan 25 randevuda Adana temsilcisi evinde 13 kez kazandı. Bursaspor bu mücadelelerde 6 galibiyet elde ederken 6 mücadelede de eşitlikle sona erdi. Adana Demirspor, ligin normal sezonunda sahasındaki 17 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle en başarılı 6’ncı ekip olurken; Bursaspor ise deplasmanda 17 maçta 7’şer galibiyet ve mağlubiyetin yanı sıra 3 beraberlikle en başarılı 8’inci ekip oldu.

Bursaspor'a 'Uğurlu' gelmiyor

Yaşar Kemal Uğurlu, bugüne kadar Bursaspor’un 12 maçında görev aldı. Bu mücadelelerde Bursa temsilcisi 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Bursa ekibi, Uğurlu’nun yönettiği 5 deplasman maçını kazanamazken bu mücadelelerden sadece 3 puan çıkarabildi. Uğurlu, Adana Demirspor’un ise 7 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 3’er galibiyet ve beraberlik elde ederken, bir kez mağlup oldu. Adana Demirspor, Uğurlu’nun yönettiği 2 iç saha maçında da yenilmedi.