Çanlar Beşiktaş için çalıyor!

Beşiktaş, sezon başından beri büyük bir mali krizin içinde. Ödeme sorunu takımın performansını da olumsuz etkiledi. Pepe ve Babel, bu sıkıntıları ayrıldıktan sonra dile getirdi. Quaresma’nın da alacakları konusunda sıkıntı yaşadığı, teknik direktör Şenol Güneş tarafından bile dillendirildi. Ve son olarak Karius’un alacakları için FIFA’ya şikâyette bulunduğu Alman medyasına yansıdı. Diğer yandan kadro dışı olan Gökhan Töre de 9 aydır para almadığını açıkladı.

“Beşiktaş yönetimi neden Güneş ile yollarını ayırmıyor?” sorusunun cevabı da aslında kendiliğinden yanıt buluyor. Kulübün yıllık geliri gideri karşılayamıyor. Nakit sıkıntısı var. Bu da zaten kulübün mali tablolarına yansımış durumda.

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KISA VADELİ FİNANSAL BORÇ TUTARI 735 MİLYON LİRA

Beşiktaş'ın son divan kurulunda açıklanan Kasım-Aralık 2018 tarihli mali tablolarında çarpıcı rakamlar var. Dernek dahil, toplam borcu 2 milyar 314 milyon lira. Daha önemlisi kısa vadeli borçlar. Yani 1 yıl içerisinde ödenmesi gereken borçlar...

Bu rakam da 735 milyon lirası finansal borç olmak üzere, toplam 1 milyar 240 milyon lira! Peki kaynak var mı? Yok. Siyah beyazlıların kredi borcunu yeniden yapılandırmasından başka çaresi yok. Tablolarda dikkat çeken bir başka nokta da şu: Beşiktaş’ın temlik edilen yayın geliri, 312 milyon liradan 750 milyon liraya çıkmış durumda. 200 milyon liralık teminat senedi olduğunu da hatırlatalım.

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TEKNİK OLARAK İFLAS ETMİŞ DURUMDA

Siyah beyazlı kulübün 2 milyar 314 milyon liralık toplam borcunun 1 milyar 666 milyon lirası finansal ve ticari borç niteliğinde. Kaldı ki bu borca faiz ve kur farkından kaynaklı giderler dahil değil. Siyah beyazlıların finansal borç almasının maliyeti de 1 yıl içerisinde yüzde 18’den yüzde 30’a çıkmış durumda.

Beşiktaş’ın borsaya açık futbol şirketi, Türk Ticaret Kanunu’na göre teknik iflasta ve borca batık durumda. Şirketin özkaynağı negatif 667 milyon lira. Dönem zararı 3 milyon liradan 156 milyon liraya yükseldi. Şampiyonluğun kaçması ve buna bağlı olarak Şampiyonlar Ligi’ne gidilmemesi dönem borcunun artışında başrol oynadı.

ÇALIŞANLAR DA AYLARDIR PARALARINI ALAMIYOR

Sadece futbolcular değil, kulübün çeşitli birimlerindeki çalışanlar da aylardır ödemelerde sıkıntı yaşıyor. Mali tablolara göre 166 milyon lira borç bulunuyor. Denetleme kurulunun, divana verdiği son raporda borç artışının artık yapısal bir soruna dönüştüğu vurgulanırken, tek

tek kulüplerin kendini kurtarma olanağının kalmadığı vurgulandı. Evet Beşiktaş da tüm kulüpler için gündemdeki Ziraat Bankası öncülüğündeki yapılandırmayı bekliyor. Borçlar yeniden yapılandırılmazsa altın hisselerini de satmayı masaya yatırabilir.

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KAZANDIRMADAN BEŞiKTAŞ’TAN GİTTİLER

1- PEPE : Bonservisini alarak ülkesinin önde gelen kulübü Porto’ya gitti.

2- NEGREDO: Yüksek kontratı büyük yüktü. Sözleşme karşılıklı feshedildi.

3- LOVE: 900 bin Euro ve bonservisini alıp ülkesinin yolunu tuttu.

4- VELİ KAVLAK: Sözleşmesi feshedildi. O da 3 milyon Euro talebiyle dava açtı.

YABANCILAR RENCiDE OLUYOR

Beşiktaş'taki yabancı oyuncular, kulüpten olan alacakları konusunda bu sene meydana gelen büyük aksamalardan ötürü mutsuz olurken, motivasyonları da kırıldı. Özellikle yabancı oyuncuların ödemelerdeki aksamadan ötürü kendilerini rencide edilmiş hissine kapıldıkları belirtiliyor. Pepe ve Karius, maaşların ödenmemesine hiç alışık olmadıkları için bunu performanslarına da yansıttı. Pepe’nin uzayan sakatlığı alacak tepkisi olarak yorumlanırken, Karius da zaten tepkisini FIFA’ya şikâyette bulunarak gösterdi.

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GÖKHAN TÖRE’DEN ‘MALi DERS’

Kadro dışı bırakılan ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Gökhan Töre, yönetime adeta mali ders verdi! Töre, önceki gün Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Hem ‘maddi sıkıntılar var’ diyorsunuz hem para vereceksiniz hem de kiralık vermediniz; bir de üstüne oynatmıyorsunuz! 9 aydır maaşımı alamadım. Ve yine tekrarlıyorum affedilmeyi bekleyecek hiçbir şey yapmadım” diye yazdı.

Kaynak: Hürriyet / Kenan Başaran