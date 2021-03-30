Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maç sonucu: 82-74

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçında Çankaya Üniversitesi, OGM Ormanspor’u 82-74 yendi. Bu sonuçla seriyi 2-0’a getiren Çankaya Üniversitesi, yarı finale yükseldi. Başkent temsilcisi, yarı finalde Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor serisinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Ankara
Hakemler: Aytuğ Ekti, Murat Ciner, Batuhan Söylemezoğlu
Çankaya Üniversitesi: Zellous 18, White 19, Gizem Yavuz 22, Bahar Öztürk 13, Talbert 10, Özge Kavurmacıoğlu, Udodenko
OGM Ormanspor: Williams 30, Şerife Alperi Onar 7, Damla Gezgin 9, Nazlı Bircan Gökdemir 6, Walker 11, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 11
1. Periyot: 30-26
Devre: 43-41
3. Periyot: 64-55
Beş faulle çıkanlar: 35.36 Sinem Ataş (OGM Ormanspor), 36.52 Talbert (Çankaya Üniversitesi)