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Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maç sonucu: 69-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 71-69 yendi.

11 Mart 2021, Perşembe 19:10 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor maç sonucu: 69-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. haftasında OGM Ormanspor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 71-69 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Şahin, Uygar Kurt, Abdullah İlik

Çankaya Üniversitesi: Talbert 18, Özge Kavurmacıoğlu 9, White 20, Gizem Yavuz 12, Udodenko 10, Kardelen Gezgin, Elif Dila Bayrak

OGM Ormanspor: Robinson 4, Williams 22, Şerife Alperi Onar 8, Damla Gezgin 6, Walker 19, Nilay Kartaltepe, Sinem Ataş 6, Meltem Avcı 2, Nazlı Bircan Gökdemir 4

1. Periyot: 21-23

Devre: 39-32

3. Periyot: 55-49

Beş faulle çıkan: 39.48 Udodenko (Çankaya Üniversitesi)

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