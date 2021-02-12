MENÜ

Çankaya Üniversitesi-İzmit Belediyespor maç sonucu: 86-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 19. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği İzmit Belediyespor’u 86-64 yendi.

12 Şubat 2021, Cuma 19:19 Son Güncelleme:
- A +
Çankaya Üniversitesi-İzmit Belediyespor maç sonucu: 86-64

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 19. haftanın açılış maçında Çankaya Üniversitesi, konuk ettiği İzmit Belediyespor’u 86-64 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğulkoç, Nazlı Çisil Güngör, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Zellous 30, White 21, Gizem Yavuz 9, Bahar Öztürk 8, Talbert 9, Udodenko 6, Kardelen Gezgin 3, Özge Kavurmacıoğlu, Elif Dila Bayrak

İzmit Belediyespor: Miray Şahin 9, Gülşah Duman 6, Wheeler 18, Jovanovic 6, Dos Santos 4, Saadet Aysu Keskin 3, Defne Melissa Paylar 6, İnci Güçlü 8, İpek Garip 4

1. Periyot: 20-14

Devre: 49-25

3. Periyot: 63-45

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...