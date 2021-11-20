Çankaya Üniversitesi-Hatayspor maç sonucu: 101-87

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 5. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Hatayspor’u 101-87 yendi. Çankaya Üniversitesi, ligde 2. galibiyetini elde etti. Hatayspor ise 5. maçında 2. yenilgisini aldı.
Salon: Ankara
Hakemler: Alper Altuğu Köselerli, Seda Esen, Eyyüp Ayhan
Çankaya Üniversitesi: Dikaioulaku 27, Derin Yaya 16, Prince 27, White 18, Tuğçe Murat 10, Ecem Kazar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan, Melike Tuğba Oral 3,
Hatayspor: Wiley 25, Ayşegül Günay Aladağ 8, Gorini 8, Bahar Çağlar Ökten 10, Brown 19, Büşra Akgün 3, Elif Emirtekin 5, Melis Dilara Lafatan, Büşra Akbaş 9
1. Periyot: 29-16
Devre: 58-39
3. Periyot: 86-61