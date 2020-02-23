Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 71-73

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 73-71 mağlup etti.

23 Şubat 2020, Pazar 00:04 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor maç sonucu: 71-73

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 19. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 73-71 mağlup etti.

Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Aydın Karaçam, Erhan Gürsel, Muzaffer Vardarlı

Çankaya Üniversitesi: White 22, Derin Yaya, Zellous 20, Bahar Öztürk 9, Talbert 4, Putnina 16, Tuğçe İnöntepe

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Asena Yalçın 14, Özge Yavaş 9, Gizem Başaran 11, Abdelkader 18, Coates 14, Dürdane Gülşah Gümüşay 3, Melike Tuğba Oral 4

1. Periyot: 19-18

Devre: 35-38

3. Periyot: 51-53

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