Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol maç sonucu: 71 - 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 71-70 yendi.

14 Aralık 2019, Cumartesi 21:21
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Çankaya Üniversitesi - Gelecek Koleji Çukurova Basketbol maç sonucu: 71 - 70

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Gelecek Koleji Çukurova Basketbol’u 71-70 yendi.

Salon: Ankara

Hakemler: Önder Yılmaz, Süleyman Dağder Dağlı, Kerem Yılmaz

Çankaya Üniversitesi: White 25, Tuğçe İnöntepe, Derin Yaya 8, Putnina 13, Bahar Öztürk 9, Özge Karataş 16, Nilay Aydoğan

Gelecek Koleji Çukurova Basketbol: Tuck 24, Gökşen Fitik 2, Bentley 13, İlayda Güner 8, Marginean 2, Leonor Rodriguez 16, Meltem Avcı 2, Feride Şevval Akalan 3

1. Periyot: 21-12

Devre: 37-28

3. Periyot: 48-49

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