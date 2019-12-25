Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 59-75

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 11. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Çankaya Üniversitesi’ni 75-59 mağlup ederek namağlup lierliğini sürdürdü.
Salon: Ankara
Hakemler: Sertan Kırklar, Ahmet Taner İbin, Mustafa Akıllıoğlu
Çankaya Üniversitesi: White 18, Derin Yaya 8, Putnina 4, Bahar Öztürk 8, Talbert 12, Özge Karataş, Tuğçe İnöntepe 7, Nilay Aydoğan, Ceren Gökdemir 2
Fenerbahçe Öznur Kablo: Williams 6, Olcay Çakır Turgut 14, Iagupova 16, Zandalasini 22, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 3, Tuğçe Canıtez 10, Duygu Özen, İdil Saçalır, Gonzales 2
1. Periyot: 14-19
Devre: 28-43
3. Periyot: 44-60