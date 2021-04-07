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Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 46-60

Fenerbahçe Öznur Kablo, Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Çankaya Üniversitesi’ni 60-46 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

07 Nisan 2021, Çarşamba 18:10 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi - Fenerbahçe Öznur Kablo maç sonucu: 46-60

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Çankaya Üniversitesi’ni 60-46 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Şakacı, Turgut Işık, Mesut Öztürk

Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu 3, Kardelen Gezgin 9, Udodenko 3, Bahar Öztürk 10, Talbert 12, Ecem Kazar 9, Aleyna Fatma Cengizhan

Fenerbahçe Öznur Kablo: Vaughn 16, Olcay Çakır Turgut 5, Tuğçe Canıtez 7, Zandalasini 9, Stokes 6, Sabally 10, Merve Arı, İrem Sözen, Sevgi Uzun 4, Banu Şimşek, Duygu Özen 3

1. Periyot: 13-16

Devre: 22-28

3. Periyot: 31-40

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