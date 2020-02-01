Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 84-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat’ı 84-71 mağlup etti.

01 Şubat 2020, Cumartesi 21:09 Son Güncelleme:
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Çankaya Üniversitesi-Beşiktaş TRC İnşaat maç sonucu: 84-71

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 17. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Beşiktaş TRC İnşaat’ı 84-71 mağlup etti.

Salon: Ankara

Hakemler: Tekin Özübir, Ahmet Taner İbin, Mustafa Akıllıoğlu

Çankaya Üniversitesi: White 26, Derin Yaya 6, Zellous 14, Bahar Öztürk 13, Talbert 6, Putnina 19, Tuğçe İnöntepe, Nilay Aydoğan, Özge Karataş

Beşiktaş TRC İnşaat: Bogicevic 4, Bahar Çağlar 11, Anderson 31, Snytsina 19, Elif Emirtekin, Elif Bayram, Middleton, Melisa Korkmaz 6

1. Periyot: 20-19

Devre: 45-33

3. Periyot: 64-50

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