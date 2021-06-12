Canın sağ olsun Merih Demiral

Ay-Yıldızlılar, EURO 2020 Elemeleri’nde turnuva bileti alırken bunda Merih Demiral’ın payı büyüktü. Yıldız futbolcu, dün İtalya karşısında da maça çok iyi başladı. Çağlar ile iyi bir uyum sağlayan Merih, Gök Mavililer’in kurduğu baskı karşısında hatasız oynadı. 23 yaşındaki Juventus’lu stoper, İtalya Ligi’nden tanıdığı rakip oyuncularla başarıyla mücadele etti. Ancak Merih Demiral, 53. dakikada büyük bir şanssızlık yaşadı. Berardi, sağ taraftan çalımlarla içeri girip sert bir orta yaptı. Merih, topun hemen arkasında bomboş olan İmmobile’ye gitmemesi için göğsüyle müdahale etmeye çalıştı ancak bu hamlesiyle kendi ağlarını havalandırdı. Yıldız futbolcu, büyük üzüntü yaşarken, bu golle İtalya skoru 1-0 yaptı ve direncimiz kırıldı. Hem pozisyonun hemen ardından hem de maçın sonunda takım arkadaşları Merih’i teselli etti.

Merih Demiral 10. oyuncu

Ay-Yıldızlı forma ile daha önce 9 oyuncu, kendi kalesine gol atma üzüntüsünü yaşamıştı. Bu isimler İsmet Uluğ, Naci Erdem, Ahmet Berman, Ercan Aktuna, Ali Çoban, Raşit Çetiner, Ömer Toprak, İbrahim Toraman ve Semih Kaya'dı. Merih Demiral, Milli Takım 'da bu şanssızlıkla karşılaşan 10. farklı futbolcu oldu.

7 yıl sonra kendi kalemize

Milli formayla kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşayan son isim Semih Kaya olmuştu. Semih, 12 Kasım 2014’te Brezilya ile oynadığımız ve 4-0 kaybettiğimiz hazırlık maçında 24. dakikada kendi filelerini sarsmıştı. Tam 7 yıl sonra bu kez Merih Demiral, Ay-Yıldızlı formayla kendi ağlarını havalandırdı.