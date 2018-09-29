Kayserispor maçının hazırlıklarını basına kapalı bir şekilde sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, son taktik antrenmanını dün akşam yaparak maç saatini beklemeye başladı. Caner’in cezalı Adriano’nun ise sakatlıkla mücadele etmesi nedeniyle sol bekte sıkıntı yaşayan Teknik Direktör Şenol Güneş’in, bu bölgede Necip’e forma vermesi bekleniyor.

Deneyimli teknik adam, sol açıkta oynaması muhtemel isimlerden olan Babel ve Lens’ten de, Kayserispor hücumlarında geriye yardım etmesini istedi. Fenerbahçe maçındaki kadroya göre daha farklı bir 11’i bugünkü maçta sahaya sürmesi beklenen Güneş’in, Adem Ljajic’i yine yedek soyundurabileceği kaydedildi. (Skorer)