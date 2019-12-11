Beşiktaş’ta son Kasımpaşa galibiyeti zirve hedefleri doğrultusunda herkesi heyecanlandırdı. Siyah-beyazlı takımının iki tecrübeli yıldızı Gökhan Gönül ve Caner Erkin, performanslarıyla dikkat çekti.

Son dönemde Gökhan’ın sağ bekteki yükselişi ve Caner’in Abdullah Avcı ile sol öne kaydırılması göze çarpıyor. Avcı yönetiminde çıkış yakalayan ikili, Beşiktaş’ta da artık sembolleşme yolunda ilerliyor. 2016’da Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Beşiktaş’taki konumları merakla beklenen Caner ve Gökhan, tam tersi etki bir yarattı.

Sarı-lacivertli kulüpte önemli bir konuma sahip iken ezeli rakibe geçen Caner ve Gökhan, buna karşın hiç etkilenmeden, kariyerlerine yeni başarılar ekledi. Fenerbahçe o tarihten itibaren savunma bekleri konusunda aksamalar yaşarken, Beşiktaş’ın iki yıldızı istikrarını korudu.

Tarihi başarılar

Özellikle Gökhan Gönül, Beşiktaş tribünlerinin sevgilisi oldu. Bu sezon özelinde de Abdullah Avcı idaresinde performans artışı rakamlara yansıdı. Son Kasımpaşa maçında galibiyetin mimarı olan ikiliden Caner Erkin sezon genelinde 2 gol, 5 asistle 7 gole etki etti ve Avrupa’nın en etkili kanatlarından olmasını bildi. Gökhan Gönül de 1 gol 2 asiste imza attı. Gökhan’ın bu 3 gollük katkısı son 2 haftada Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında geldi.

Caner ve Gökhan, Beşiktaş’ta son 3 yılda, 1 lig şampiyonluğu, Şampiyonlar Ligi’nde ikinci tur ve Avrupa Ligi’nde çeyrek final yaşadı. Gökhan, Beşiktaş formasıyla 123 maça ulaşırken Caner de 103 maçı yakaladı.

Yerleri dolmadı

Fenerbahçe’de 2016’da Caner Erkin ve Gökhan Gönül ayrıldıktan sonra savunma beki konusunda bir istikrarsızlık göze çarpıyor. Halen bu bölgede istikrar ve verimlilik yakalanamadı. Sol bekte Hasan Ali Kaldırım yalnız kaldı. Sağ bekte de Van der Wiel’le başlayan dönem sonrası Şener ayrıldı, Isla ve Dirar zaman zaman bu bölgede yer aldı. (Skorer)