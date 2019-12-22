Caner, Lens ve Gökhan’a uyarı

Kadıköy’deki derbilerde Fenerbahçe tribünlerinin hedefi olan Caner Erkin, Gökhan Gönül ve Jeremain Lens’e teknik ekipten uyarı geldi.

Stattaki atmosferden mental açıdan uzak durulması gerektiğini eski Fenerbahçeli olan bu oyunculara aktaran teknik heyet, rakibi ve tribünleri motive edebilecek hareketlerden kesinlikle kaçınılmasını istedi. Hem yönetim hem de teknik heyet bu üç futbolcuya sadece sahaya odaklanmalarını aktarırken, olası galibiyetin Beşiktaş’ı ligde çok daha farklı bir yere getireceğine dikkat çekti.

Fenerbahçe yabancı değil

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Kadıköy’de ilginç bir heyecan yaşayacak. Beşiktaş’ın teknik patronu olarak ilk kez bir Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Avcı, eski takımı Medipol Başakşehir’le uzun süre sarı-lacivertlilere karşı önemli başarılar elde etmişti.

Abdullah Avcı, hem İstanbul Büyükşehir Belediyespor döneminde hem de Medipol Başakşehir zamanında Fenerbahçe karşısında galibiyetleriyle dikkat çekmişti. Sarı-lacivertli rakiplerine karşı tüm resmi maçlar hesaba katıldığında bugün 23. müsabakasına çıkacak olan tecrübeli çalıştırıcı, 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. 56 yaşındaki teknik direktör, Başakşehir ile, Fenerbahçe maçlarında 24 gol atarken, rakibinin 34 golüne engel olamadı. (Skorer)