Fenerbahçe’den 2016’da ayrılan ve 4 yıl sonra takıma dönen Caner Erkin ile Gökhan Gönül, uzun bir aradan sonra sarı-lacivertli formayla Ülker Stadı’nda resmi maça çıktı. Sarı-lacivertli ekipten ayrıldıktan sonra İtalya ekibi Inter ve Beşiktaş’ta forma giyen Caner Erkin, 1666 gün sonra Kadıköy’de Fenerbahçe formasını sırtına geçirdi.

Beşiktaş’ta geçirdiği 4 sezonun ardından Fenerbahçe’ye transfer olan Gökhan Gönül ise 1590 gün sonra Ülker Stadı’nda sarı-lacivertli formayı giydi.