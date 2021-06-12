EURO 2020'nin açılış maçında A Milli Takımımız, İtalya'ya 3-0'lık skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından Fenerbahçe forması giyen tecrübeli sol bek Caner Erkin'in sosyal medya beğenisi gündem oldu.

32 yaşındaki futbolcunun beğendiği tweette, "Umut Meraş, Caner Erkin’in ayakkabılarını taşır." ifadelerine yer verilmişti.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş'in EURO 2020 kadrosunu açıkladıktan sonra Caner Erkin tartışması yaşanmıştı ve basın toplantısında tecrübeli teknik adam, "Caner karakterli ve tecrübeli bir oyuncu. Fakat bize oyunsal anlamda fayda sağlamadı. Caner Erkin'in oyun olarak istekli olmasına rağmen defansif açıdan zayıf kaldığını gördük. O yüzden Rıdvan'ı tercih ettik" demişti.

59 kez milli formayı giyen Caner Erkin, bu sezon 37 kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıktı ve 10 asistlik performansa imza attı.







