TFF Milli Takımlar sorumlusu Hamit Altıntop, Faroe Adaları maçı sonrası Caner Erkin'in milli takımı bıraktığını açıklamıştı.

Fatih Karagümrük'ün tecrübeli sol beki Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla milli takımı bıraktığı iddialarını yalanladı.

Caner Erkin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken,dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakMIŞ!