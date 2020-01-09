Beşiktaş'ın başarılı oyuncusu Caner Erkin, Antalya'da devam eden kamp döneminde TRT Spor'a önemli açıklamalar yaptı. Caner Erkin, takımın son durumu, performansı, sözleşme uzatıp uzatmayacağı ve Milli Takım hakkında samimi ifadeler kullandı.

"Bu sezon daha sistemli oynuyoruz"

"Şampiyon olmak istiyorsak ilk yarıdaki performansın üstüne çıkmamız lazım. Geçen sezon farklı oynuyoruz, geçen sezon bazen karambol oyunu oynuyorduk. Büyük takımlarda bazen bunu oynayabiliyor. Bu sezon biraz daha sistem üzerine kurulu bir anlayışımız var. Sistem bu sene sonlara doğru biraz değişti. Yine çok futbolcu yeni gelmişti. Belki ben de iyi oynamadım"

"Sahada olayım yeter"

"Benim için mevkii önemli değil. Ben sahada olayım yeter. Bazen hocayla da konuşuyoruz, kupa olsun hazırlık maçı olsun ben hep sahada olmak istiyorum. Çocukken forvettim. Sonra sol açık oynadım. Türk futbolunda zaten sol bek eksikliği hep vardı. Sonra bek pozisyonuna geçtim. Bek pozisyonunda daha rahatım. Bekten daha rahat oyun kuruyorum çünkü. Açıkta da ekstra iyi maçlar oynadım."

"Psikologlara gidiyorum"

"Eve gittiğimde bazen eşimle maçları tekrar izliyoruz. O da inanamıyor sahadaki hallerime. 'Sahada nasıl bu kadar farklısın?' diyor. Psikologlara gidiyorum, yardım almaya çalışıyorum. Haksızlığa gelemiyorum ben ya. Haksızlık yapılınca kendimi tutamıyorum. Beni herkes eleştirebilir. Benim öyle bir sıkıntım yok. Ben kendime de öz eleştiri yapabilirim. Ben pozisyonumdan sakatlıktan sonra 1,5 sene ağrılarla geçen bir dönem oldu ama şu anda iyiyim"

"Ben agresifliğimi bıraktığım an futbolu bırakırım. Avrupa'daki çoğu maçı izliyorum. Ronaldo da Messi de sinirliyor ama hakemlerin bakış açıları çok farklı. Türk hakemler de böyle dikkatli olsa, biz de daha farklı oluruz."

Her zaman Milli Takım'da oynamak istiyorum

Milli takım ve Euro 2020 hakkında da konuşan Caner Erkin, "Her zaman Milli Takım'da oynamak istiyorum, EURO 2020'de de olmak istiyorum ancak Şenol hocanın takdiri. Son zamanlarda çağırmadı. Neden çağırmadığını da bilmiyorum. Hoca geçenlerde Fikret Orman'a "Caner'in sorunlarını çözerse Caner çok iyi olur" dedi ama Şenol hocanın burada ne demek istediğini ben anlamadım yani çözemedim olayı. Şenol hoca ile saha dışında hiçbir sorunum yok. Beni arayabilir ya da beni yanına çağırabilir" ifadelerini kullandı.

Sözleşme konusunda bir sorun olmaz

Caner Erkin, "Sözleşme için yönetim ile konuşuyoruz, anlaşma olursa zaten açıklar ancak sözleşme konusunda bir sorun olmaz. Beşiktaş ile görüşmeden önce hiçbir takımla görüşme gibi bir durumum olamaz. Zaten yakın zamanda görüşme olacaktır" ifadelerini kullandı.



