Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, aktif futbolculuk hayatında son maçına Çaykur Rizespor karşısında çıktı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan tecrübeli oyuncu, 39. dakikada penaltıdan takımının ilk golünü de kaydederek, güzel bir vedaya imza attı. Karşılaşmanın 63. dakikasında yerini Zajc'a bırakan Emre Belözoğlu, alkışlarla çıkarken kaptanlık bandını da genç oyuncu Ömer Faruk Beyaz'a taktı.





Beşiktaş'la sözleşmesi biten ve ismi yeniden Fenerbahçe ile geçen Caner Erkin, Emre Belözoğlu için sürpriz bir veda mesajı yayınladı.

Fenerbahçe'de oynadığı dönemlerden Emre'li bir fotoğraf koyan Caner, "Yeri geldi sen beni sakinleştirdin, yeri geldi ben seni sakinleştirdim. Türk futboluna kattığın değerler için teşekkürler abicim" dedi.

Caner ayrıldığından beri 4 senedir ilk kez Fenerbahçe formalı fotoğraf paylaştı.