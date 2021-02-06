Süper Lig'in 24. haftası dev bir maça sahne oldu, Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Ülker Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray, Mohamed'in golüyle 1-0 galip tamamlarken maçın hakemi Cüneyt Çakır'a Fenerbahçeli Caner Erkin'den flaş bir tepki geldi.

Bir pozisyon sonrası çılgına dönen Caner'in Çakır'a ''Avrupa’da gram böyle karar vermezsin hocam. Vallahi billahi bunları bir tek Türkiye'de yapıyorsun.'' dediği duyuldu. Maç içerisinde agresif bir görüntü çizen Caner, 90+9'da itirazları nedeniyle sarı kart gördü.

Son 10 yılın en iyi ikinci hakemi

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, son 10 yılın en iyi hakemlerini açıkladı. Listede Cüneyt Çakır, Alman Felix Brych'in ardından ikinci sırada yer aldı. Brych'in 141 puanla zirvede yer aldığı listede Cüneyt Çakır 140 puanla ikinci sırada yer aldı. Türk hakem Cüneyt Çakır, son 10 yılda UEFA ve FIFA'ın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde düdük çalan Çakır'ı, listede Hollandalı Bjorn Kuipers takip etti. 20 kişilik listede İspanya, İngiltere, İtalya iki hakemle temsil edildi.







