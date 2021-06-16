Caner Erkin'den beğeni açıklaması!
Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin'in milli takıma seçilmemesi sonrasında İtalya ile oynanan karşılaşma sonrasında atılan “Umut Meraş, Caner’in kramponlarını taşır!” bir tweet'i beğenmesi gündem olmuştu. Konuyla ilgili tecrübeli futbolcudan açıklama geldi.
Türkiye’nin 3-0 kaybettiği İtalya maçı sonrası Caner Erkin Twitter’da, “Umut Meraş, Caner’in kramponlarını taşır!” şeklindeki bir mesajı beğenmişti. Tecrübeli oyuncunun bu hareketi büyük tepki çekti. Caner’in menaceri Batur Altıparmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Caner ile konuştum, ‘Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam’ dedi” ifadelerini kullandı.