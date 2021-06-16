Türkiye’nin 3-0 kaybettiği İtalya maçı sonrası Caner Erkin Twitter’da, “Umut Meraş, Caner’in kramponlarını taşır!” şeklindeki bir mesajı beğenmişti. Tecrübeli oyuncunun bu hareketi büyük tepki çekti. Caner’in menaceri Batur Altıparmak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Caner ile konuştum, ‘Ben beğenmedim. Benim ufaklık telefonla oynarken herhalde beğen tuşuna bastı. Hemen kaldırdım. Ben böyle bir şey asla yapmam’ dedi” ifadelerini kullandı.



