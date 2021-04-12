Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncularından Caner Erkin, Gaziantep FK maçından sonra sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Caner Erkin, Fenerbahçe'nin 2-1 öne geçtiği golün sevincinde kullandığı ifadelerin özellikle sosyal medyada çok konuşulmasının ardından, sarf ettiği sözler hakkında, "Benim üzerimden takıma gölge düşürmeye çalışmayın. Ayrıca Altay'ım sen biliyorsun kime dediğimi, aramızda" ifadelerini kullandı.

İşte Caner Erkin'in paylaşımı