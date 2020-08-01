Caner Erkin’de son dakika

Kanarya’nın transfer listesinde olan isimlerden biri de Caner Erkin. 31 yaşındaki sol bekin transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübü Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde bir netice elde edemeyen deneyimli sol bekin Sarı- Lacivertli takıma transferinin kısa süre içerisinde bitebileceği iddia edildi. 4 yıl önce Fenerbahçe’den İtalya’nın Inter takımına transfer olan Caner kısa bir süre sonra Beşiktaş’a gitmişti.