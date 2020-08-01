Caner Erkin’de son dakika

Fenerbahçe'nin transfer listesinde olan isimlerden Caner Erkin'in kulübü Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde bir netice elde edemediği, deneyimli sol bekin Sarı- Lacivertli takıma transferinin kısa süre içerisinde bitebileceği iddia edildi

01 Ağustos 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Caner Erkin’de son dakika

Kanarya’nın transfer listesinde olan isimlerden biri de Caner Erkin. 31 yaşındaki sol bekin transferi konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. Kulübü Beşiktaş ile yaptığı görüşmelerde bir netice elde edemeyen deneyimli sol bekin Sarı- Lacivertli takıma transferinin kısa süre içerisinde bitebileceği iddia edildi. 4 yıl önce Fenerbahçe’den İtalya’nın Inter takımına transfer olan Caner kısa bir süre sonra Beşiktaş’a gitmişti.

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