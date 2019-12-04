Caner Erkin zirveye çıktı! En çok asist yapan..

Süper Lig'de 13.hafta sona ererken Beşiktaş'ın deneyimli oyuncularının performansı artmaya devam ediyor. Atiba'nın artık kanıksanan devamlılığı dışında Burak Yılmaz gollerini atmaya başladı. Gökhan Gönül bu sezon ilk golünü atarken bu golün pasını veren Caner Erkin Süper Lig'de zirveye çıktı

En çok gol pası veren oyuncular Caner Erkin ve Guilherme

Süper Lig'de 13 hafta geride kalırken en çok gol pası veren oyuncular listesinde zirvede Beşiktaşlı Caner Erkin ve Malatyasporlu Guilherme var. Caner bu sezon 12 maçta 6 gol pası verirken Guilherme 13 maçta 6 gol pası verdi.





Caner Erkin bu sezon Göztepe, Ç.Rizespor, Trabzonspor, Galatasaray, Konyaspor ve Kayserispor maçlarında arkadaşlarına gol pası verdi. Son olarak Kayserispor maçında topu çevirdiği nokta nedeniyle Caner Erkin'in pozisyonu çok konuşulmuştu. VAR sisteminde incelenen pozisyon gol olarak değer kazanmıştı.



