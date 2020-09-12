Caner Erkin penaltıyı kaçırdı, golü attırdı

Beşiktaş’taki 4 sezonluk kariyerinin ardından Siyah-Beyazlılar’la sözleşmesinin sona ermesinin ardından daha önce 6 yıl formasını giydiği Fenerbahçe’ye geri dönen Caner Erkin, Kanarya’daki ikinci macerasına dün resmen başladı. Sarı-Lacivertliler’in Süper Lig’te 2020-21 sezonunun açılış maçında Çaykur Rizespor’a konuk olduğu mücadeleye ilk 11’de başlayan tecrübeli sol bek, hazırlık karşılaşmalarında sergilediği başarılı görüntüyü dün Rize karşısında sergileyemedi. Hırslı ve mücadeleci görüntüsünden bir şey kaybetmediği gözlenen ve oyun boyunca bu konuda takımının en etkili ismi olan 31 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın 32. dakikasında kaçırdığı penaltıyla Fenerbahçeli taraftarları üzdü.

Gökhan Gönül’e gol pası...

Geçen sezon; Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu gibi isimler kadrodayken genel olarak bu 3’lünün penaltı atışlarını yaptığı Fenerbahçe’de, ayrılıklar sonrasında dün beyaz noktanın başına geçen Caner, Rize kalecisi Gökhan Akkan’ı geçemedi. Milli kalecinin soluna doğru sert bir vuruş yapan deneyimli savunmacı, Gökhan’ın köşeyi doğru bilmesi sonrasında golle buluşamadı. Caner Erkin, Süper Lig kariyerindeki ilk penaltısını geçen sezon Beşiktaş’ın Yeni Malatya’yı 13 Temmuz’da 1-0 yendiği mücadelede kaydetmişti. Yıldız isim, ikinci penaltısında ise başarılı olamadı. Caner, 76. dakikada Gökhan Gönül’ün attığı golün asistini yaparak kendisini affettirdi.











