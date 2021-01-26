Caner Erkin pek çok Türk kulübünde oynamış ve günümüzde Fenerbahçe 'de oynayan bir futbolcudur. Caner Erkin İstanbul'un 3 büyük kulübü olan Galatasaray , Beşiktaş ve Fenerbahçe'de top oynamıştır. Sol bek bölgesinde forma giyen Caner Erkin Fenerbahçe ile ikinci kariyerine başlamıştır. Caner Erkin aynı zamanda Türk milli takımının da formasını giymektedir. Caner Erkin aynı zamanda kariyerinin bir döneminde Avrupa'da da oynamıştır. Caner Erkin Fenerbahçe'de 88 numaralı formayı giymektedir. Sol bek mevkisinde top oynayan Caner Erkin 1.81 metre boyundadır. Kariyerinde pek çok hoca ile çalışan Caner Erkin, kariyer sahibi olan pek çok hoca ile çalışmıştır. Caner Erkin milli takımda dahil olmak üzere 400'e yakın resmi maçta forma giymiştir. Caner Erkin sol ayaklı bir futbolcudur.

Caner Erkin nereli?

Caner Erkin Balıkesir Edremit doğumludur. Aslen doğduğu şehir olan Balıkesirlidir.

Caner Erkin kaç yaşında?

Caner Erkin 1988 doğumludur. 2021 yılı itibari ile 33 yaşındadır.

Caner Erkin hangi takımlarda oynadı?

Caner Erkin kariyeri boyunca pek çok takımda oynama fırsatı bulmuştur. Caner Erkin ilk olarak altyapı kariyerine 2002 yılında başlamıştır. 2002 yılından 2004 yılına kadar Manisaspor altyapısında yetişmiştir. Caner Erkin'in profesyonel kariyeri ise şu şekildedir;

- Manisaspor (2004 - 2007)

- CSKA Moskova (2007 - 2009)

- Galatasaray (2009 - 2010) - kiralık

- Fenerbahçe (2010 - 2016)

- İnter (2016 - 2017)

- Beşiktaş (2016 - 2017) - kiralık

- Beşiktaş (2017 - 2020)

- Fenerbahçe (2020 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Caner Erkin Fenerbahçe'nin 2021 yılı itibari ile sözleşmeli futbolcusudur. 2021 yılı itibari ile Fenerbahçe forması giymektedir. Caner Erkin'in yıllık aldığı maaş ise 1.75 milyon euro.

Caner Erkin'in Futbol Hayatı

Caner Erkin Balıkesir'in Edremit ilçesinde dünyaya gelmiştir. Futbola ilk olarak 2002 yılında henüz 16 yaşında iken başlamıştır. 2002 yılında Manisaspor altyapısına başlayan Caner Erkin 2 sene futbol oynamıştır. Manisaspor tarafından beğenilen profesyonel kariyerine başlamıştır. 2004 yılında ilk kez bir resmi karşılaşmada görev almıştır. Manisaspor kariyeri yaklaşık 3 sene sürmüştür. 43 maçta 4 gol atmıştır. Sol bekin en deneyimli futbolcularından biri haline gelmiştir.

Caner Erkin'in Manisaspor'daki performansı ona Rusya yolunu açmıştır. 2007 yılında CSKA Moskova'dan teklif gelmiş ve yaklaşık 2 sene Rusya'da futbol hayatına devam etmiştir. CSKA Moskova'da 33 maçta 1 gol atan Caner Erkin daha sonra Türkiye kariyerine Galatasaray ile devam etmiştir. Galatasaray Caner Erkin'i kiralamak için CSKA Moskova'ya yaptığı teklif kabul edilmiş ve 2009-2010 sezonu arasında Caner Erkin Galatasaray'da futbol hayatına devam etmiştir. Galatasaray'da 20 resmi maçta forma giymiştir. Arda Turan ile yaşadığı kavga neticesinde kulüpten ayrılmak zorunda kalmıştır.

Caner Erkin 2010-2016 yılları arasında Fenerbahçe kariyerine başlamıştır. Fenerbahçe'de yaklaşık 6 sene oynayan Caner Erkin sol bekin vazgeçilmez ismi haline gelmiştir. 159 maçta 9 gol atarak daha sonra milli takıma davet edilmiştir. Caner Erkin 2016 yılında sözleşmesi bittikten sonra Inter kulübü ile anlaşmıştır. Inter ile hiç süre alamayarak Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymeye başlamıştır. Caner Erkin Beşiktaş'ta 2016-2017 yılları arasında kiralık olarak forma giymiş ve Beşiktaş tarafından 2017 yılında bonservisi alınmıştır. Caner Erkin şuan ise Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Caner Erkin'in Milli Takım kariyeri

İlk kez 2004 yılında Türkiye u17 milli takımı ile milli takıma merhaba demiştir. 2006 yılında ise Türkiye a milli takımı formasını giymeye devam etmiştir. 2 gol atmıştır.