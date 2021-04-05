Caner Erkin kornerden 5. asist yaptı
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok asist yapan oyuncusu Caner Erkin oldu. Denizlispor maçında da ilk golde kornerden servis yapan Caner Erkin, bu sezon 8. kez arkadaşlarına gol pası vermiş oldu. Caner Erkin, bu sezon arkadaşlarına 5 kez kornerden asist yapıp bu alanda ön plana çıktı
Fenerbahçe'nin bu sezon en çok asist yapan oyuncusu yeniden takıma katılan tecrübeli oyuncu Caner Erkin oldu. Denizlispor maçında da ilk golü atan Samatta'ya kornerden servis yapan Caner Erkin böylece bu sezon 8. kez arkadaşlarına gol pası vermiş oldu
Caner Erkin, bu sezon arkadaşlarına 5 kez kornerden asist yapıp bu alanda ön plana çıktı
Caner Erkin'in kornerden asistleri
Ç. Rizespor maçı / Caner asist Gökhan gol
Karagümrük maçı / Caner asist Samatta gol
Göztepe maçı / Caner asist Serdar Aziz gol
Denizlispor (d) maçı / Caner asist Gökhan gol
Denizlispor maçı / Caner asist Samatta gol