Caner Erkin kornerden 5. asist yaptı

Fenerbahçe'nin bu sezon en çok asist yapan oyuncusu yeniden takıma katılan tecrübeli oyuncu Caner Erkin oldu. Denizlispor maçında da ilk golü atan Samatta'ya kornerden servis yapan Caner Erkin böylece bu sezon 8. kez arkadaşlarına gol pası vermiş oldu

Caner Erkin, bu sezon arkadaşlarına 5 kez kornerden asist yapıp bu alanda ön plana çıktı

Caner Erkin'in kornerden asistleri

Ç. Rizespor maçı / Caner asist Gökhan gol

Karagümrük maçı / Caner asist Samatta gol

Göztepe maçı / Caner asist Serdar Aziz gol

Denizlispor (d) maçı / Caner asist Gökhan gol

Denizlispor maçı / Caner asist Samatta gol