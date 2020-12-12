Caner Erkin: Her şey eksikti

Fenerbahçe'nin deneyimli oyuncusu Caner Erkin, 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu.

"Sahada her şey eksikti. Fenerbahçe'de yedinci senem. Böyle bir şey mümkün değil. Böyle bir şey olmamalı. Bunu buradan döndürmemiz gerekiyor. Artık hep beraber olmamız lazım"

"Fenerbahçe'de kimsenin mücadele etmeme gibi bir hakkı yok. Ne başkanımız, ne taraftarımız bu durumu kimse hak etmiyor. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bu durumu düzelteceğimize inanıyorum. Şampiyon olmak için elimizden gelenin fazlasını yapmak zorundayız ve bunu yapacağımıza inanıyorum"