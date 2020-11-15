A Milli Takım'a geri dönen tecrübeli oyuncu Caner Erkin, Rusya galibiyetinin ardından TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe'de de etkili bir performans gösteren Caner Erkin, "futbolu bırakana kadar milli takımda oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı

Caner Erkin, "Bu formayı terletmek benim için büyük şeref. Futbolu bırakana kadar milli takımda oynamak istiyorum. Özeleştiri yapmak gerekirse hayal kurmuyorum direkt EURO 2020'de olmak istiyorum. Orada olacağıma inanıyorum, güveniyorum, kendimle ilgili hiçbir şüphem yok. Allah sakatlık vermezse kesinlikle orada olacağım"



