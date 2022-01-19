Caner Erkin Beşiktaş maçında yine sahnede

Caner Erkin, Fenerbahçe maçının ardından Beşiktaş mücadelesinde de yeniden sahnedeydi! Yıldız sol bek, 18. haftada Sarı-Lacivertliler karşısında 38. dakikada yoğun itirazların ardından kırmızı kart görmüş ve takımını 9 kişi bırakmıştı. Kırmızı-Siyahlılar, söz konusu maçta her şeye rağmen 1-1’lik skorla 1 puanı kurtarmıştı. Caner, dünkü maçta da 37. dakikada Kara Kartal’ın kullandığı kornerde ceza sahası içinde elle oynadı. Hakem Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. Caner’in yaptığı penaltı sonrasında geriye düşen Karagümrük, kalan sürede gol bulamadı ve mücadeleden puansız ayrıldı.