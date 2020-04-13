Müge Boz ile Caner Erdeniz, geçtiğimiz yıl Barcelona’da nikah masasına oturdu. Erdeniz çifti, kasım ayında da kızları Vina'yı kucaklarına aldı.

Mutlu evlilikleri süren çiftten Boz, bugün 36 yaşına bastı.

Caner Erdeniz de eşinin yeni yaşını sosyal medya hesabından romantik sözlerle kutladı.

Müge Boz'un dans ettiği bir videoyu paylaşan basketbolcu, "Hiçbir zaman hayal etmeyi bırakma hayalperest sevgilim. Seni seviyorum, iyi ki doğdun" notunu düştü.

Doğum gününü kutlayan Müge Boz ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bu sene bundan daha iyi bir doğum günü hediyesi olabilir miydi bana, Allah'ım! Vanilya kokulum, karamela saçlım, boncuk gözlüm, kiraz dudaklım... Sen ışığın ta kendisisin, sevgi selisin, mucizesin Vina'm..."

"Caner, canım sevgilim, aşkımızın böyle güzel bir meyvesini var etmekte her saniye benimle beraber olduğun, benim kendimi daha iyi tanımamda ve var etmemde de destek olduğun için çok teşekkürler. Seni çok beğeniyorum. Ailem ve canım arkadaşlarım, dostlarım... Sizi bu paylaşıma sığdıramazdım, o ayrı gelecek..."