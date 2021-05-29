Caner Erdeniz - Müge Boz çifti karavan yaptırıyor

Müge Boz 2019’da basketbolcu Caner Erdeniz ile evlenmiş, aynı yıl kızları Vina dünyaya gelmişti. Etiler Akmerkez’de görüntülenen çift, tatil hazırlıkları yapıyor.

Müge Boz “Bu yıl kendimize bir sürprizimiz var. Karavan yaptırıyoruz! İlk kez karavan turuna çıkacağız. Bizi nelerin beklediğini merak ediyorum. Şu an yapım aşamasında. Bittikten sonra bir Ege turu, sonrasında Güneydoğu Anadolu turu planlıyoruz” dedi.

Boz yazmaya başladığı senaryoya da karavanda devam edeceğini söyledi. Çift, yeni karavanlarının dizaynı için 100 bin TL harcadı. Müge Boz ve ailesi geçen yıl da mavi yolculuğa çıkmıştı. (Posta)