Müge Boz ve Caner Erdeniz çifti, doğuma kadar cinsiyetini öğrenmemeye karar verdikleri çocuklarını kucaklarına geçtiğimiz kasım ayında aldılar. Kızlarına Vina adını veren çiftten Müge Boz "Bebeğin cinsiyetini öğrenme süreci benim çok hoşuma gitti. Çünkü artık bir şeyi bekleme heyecanını yaşayamaz olduk. Her şeye kolay erişiyoruz ben de bu yüzden bebeğin cinsiyetini öğrenmedim.

Beklemek daha güzel heyecan verici, doktorumuz bebeğin cinsiyetini yazdı ve bir zarfa koydu. Biz o zarfı hep yanımızda taşıyoruz ama açmıyoruz. Öğrenmek istemedik ikimiz de bu durum hoşumuza gidiyor. Açıkçası son zamanlarda çok tatlı yiyorum, eğer tatlı yiyen erkek çocuk doğruyorsa belki bebeğin cinsiyeti erkektir ama inanın bilmiyoruz cinsiyetini öğrenmedik. Hediye alanlar da ısrar ediyor, ‘kız mı, erkek mi? hediye alacağız ne alacağımızı bilmiyoruz’ diyorlar. Bebeğimizin cinsiyetini doğru tahmin edene ödül vereceğiz. Evet, cinsiyet belli değil ama ismi belli onu da şimdi söylemeyeceğim" açıklamasını yapmıştı.

Şaşırtan benzerlik

Müge Boz Instagram hesabından kızıyla birlikte çekindiği fotoğrafını "Bu çocuk kime benziyor artık aramızda anlaşalım lütfen🤣🤣 Şaka bir yana doğumdan önce 9 ay boyunca #vinå ‘nın kız mı erkek mi olduğunu merak etmediğim gibi aslında bunu da pek önemsemiyorum, ama birine benzetmeden de rahat edemiyoruz... Biz %51 anne %49 baba da anlaştık Caner ile." notuyla paylaştı.

Takipçilerinin birçoğu Vina'yı, baba Caner Erdeniz'e benzetirken anne Müge Boz'a benzetenler de oldukça fazla.