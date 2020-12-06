Caner Erdeniz: Bebeğimize bakma görevi bana düştü

Eşi Caner Erdeniz ve çocuk arabasındaki kızlarıyla bir apartmandan çıkarken objektiflere yansıyan Müge Boz, alışveriş için geldiklerini ve sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat gelmeden eve döneceklerini söyledi.

Gülerek objektiflere poz veren çiftten Caner Erdeniz, hafta sonu uygulanacak olan kısıtlama için hazırlık yaptıklarını söyledi.

'Müge bize hafta sonu için çok güzel yemekler yaptı'

33 yaşındaki basketbolcu, "Müge mutfağa girip bize hafta sonu için çok güzel yemekler yaptı, evde ailece iyi vakit geçireceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Bebek'te kızını gezdiren Erdeniz, "Müge bugün sette olduğu için, bebeğimize bakma görevi bana düştü" şeklinde konuşmuştu.

'Zaten evde yemekleri eşim yapıyor'

Kısıtlamaların yeniden gelmesi hakkında konuşan basketbolcu, "Tekrar eve kapanırsak, Müge bu konulara güzel hazırlık yaptı. Zaten evde yemekleri eşim yapıyor" demişti.