Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk penaltıyı geçen sezon Beşiktaş forması altında Yeni Malatyaspor'a atmıştı ve gole çevirmişti. Bu sezon başında İstanbul'da oynanan turnuvada da Antalyaspor'a penaltı golü atan Caner Rize'de ise penaltı vuruşundan yararlanamadı.

fanatik.com.tr / Tolga Kuru