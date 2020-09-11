Caner Beşiktaş'ta attı, Fenerbahçe'de kaçırdı
Fenerbahçe'ye geri dönen oyunculardan Caner Erkin, Çaykur Rizespor ile oynanan yeni sezonun ilk maçında penaltı vuruşu kullandı. Deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk penaltıyı geçen sezon Beşiktaş forması altında Yeni Malatyaspor'a atmıştı. Rize'de ise penaltı vuruşundan yararlanamadı
Fenerbahçe'ye geri dönen Caner Erkin, yeni sezonun ilk maçında Çaykur Rizespor'a karşı kazanılan penaltıyı gole çeviremedi. Deneyimli oyuncu, Süper Lig kariyerinde ilk penaltıyı geçen sezon Beşiktaş forması altında Yeni Malatyaspor'a atmıştı ve gole çevirmişti. Bu sezon başında İstanbul'da oynanan turnuvada da Antalyaspor'a penaltı golü atan Caner Rize'de ise penaltı vuruşundan yararlanamadı.
fanatik.com.tr / Tolga Kuru