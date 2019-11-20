Candida Diyeti Nedir, Nasıl Yapılır? Örnek Candida Diyeti Listesi

Temelde candida diyeti yapanlar ilkin sağlıklı bir yaşam standartlarına sahip olmayı hedefler. Bunun akabinde fit görünmek ve ideal kiloya düşmek ikincil bir amaç olarak belirlenir. Bu diyet, diğerlerinden farklı olarak bağırsakların düzenli ve sağlıklı çalışması ilkesine dayanıyor. Belli başlı yiyecek ve içeceklerin tüketimi ise direkt olarak yasaklanmıştır.

1- Kafeinli içecekler: Birçok diyet listesinde kendine yer bulan şekersiz Türk kahvesi ve çözülebilir kahveler bu diyette yasaktır. Aşırı oranda kafein tüketimi bağırsak düğümlenmesine yol açabildiği gibi, sindirim zaafiyeti de oluşturabilir. Bunun yerine taze sıkılmış portakal ve greyfurt suları gün içerisinde sıklıkla tüketilebilir.

2- Nişastalı sebzeler: Tatlı ve beyaz patatesler başta olmak üzere birçok farklı türe ayrılan nişastalı sebzelerin tüketimi bu diyet boyunca yasaklılar listesindedir. Candida diyeti yapanlar ek olarak mısır sebzesinden yapılmış hiçbir yemeği de tüketemez. Oldukça sıkı kurallara sahip bir diyet olduğu için bu sebzelerden biri tüketildiği takdirde diyet bozulur ve baştan başlamak gerekir.

3- Havuç: Her ne kadar faydaları saymakla bitmeyen bir sebze türü olsa da pişmiş havuç da candida diyetinde yasaklıdır. Ancak çiğ havuç herhangi bir sınırlama sağlıklı bir şekilde tüketilebilir.

4- Alkol: Alkollü içeceklerin tamamı hem maya hem de şeker içerdiği için bağırsak faaliyetlerini engellemektedir. Hazımsızlık, sindirim bozukluğu gibi temel problemlerin oluşmasında doğrudan etkili olduğu için kaçınılması gereken içeceklerin başında geliyor.

5- Hamur işi: Candida diyeti uzmanlarından bazıları hamur işi türündeki gıdaların yenmemesi gerektiği konusunda açıklamalarda bulunmuştur. Yüksek oranda maya ve yağ içeren poğaça, kek ve börek gibi gıdalar candida mantarının aşırı gelişip büyümesine doğrudan ya da dolaylı olarak etki etmektedir.

Candida Diyetinde Örnek Liste

Protein kaynaklı beslenmenin önünü açan candida diyeti listesi kişiden kişiye değişiklik göstererek farklı şekillerde uygulanabilir. Uzak durulması gereken yiyecek ve içecekler dışında mutlaka tüketilmesi gereken besinler de bu örnek listelerin içeriğinde yer almaktadır.

1- Sabahları tereyağı: Tıpkı Karatay diyetinde olduğu gibi bu diyet türünde de tereyağı önemli bir besin kaynağıdır. Özellikle kahvaltılarda tüketildiği takdirde vücudun ihtiyaç duyduğu protein ve vitaminlerin yarıya yakını doğal ve sağlıklı bir şekilde alınabilir.

2- Öğün aralarında avokado: Öğün aralarında izin verilen sadece iki meyve vardır. Bunlardan biri limondur. Ancak limon tek başına tüketilmesi zor bir meyve olduğu için diyeti yapanların öncelikli tercihleri avokado oluyor. Avokado gaz ve şişkinlik gibi sindirim problemlerinin önüne geçmektedir. Hormon dengesizliğini de ortadan kaldıran avokado haftanın beş günü tüketilebilir.

3- Akşam yemeklerinde kabak ve patlıcan: Diyet boyunca akşam yemeklerinde mümkün mertebe az gıda alınmalıdır. Kabak ve patlıcan dışında brokoli ve lahana da diyet listelerinde bulunuyor.

Candida Diyeti Sonrası

Merak edilen konuların başında gelen candida diyeti süresi herhangi bir kesinliğe sahip değildir. Bazıları için birkaç ayda tamamlanırken bazıları için bu süre bir yıla kadar uzanabilir. Candida diyeti sonrası halsizlik ve eklem ağrıları şikayetleri tamamen sona erer. Bununla birlikte hormonal bozukluklara bağlı olarak ortaya çıkan depresyon belirtileri de azalır. Bağırsakların sağlıklı bir şekilde çalışması ile birlikte sindirim bozuklukları ve hazımsızlık gibi sorunlar da ortadan kakmaktadır.



