Gençlerbirliği adına sahanın en etkili isimlerinden biri olan Daniel Candeias, puanın önemine dikkat çekti. Başarılı oyuncu maçı, “Takım arkadaşlarıma tebrikler. Galatasaray gibi bir rakibe karşı kazanmak için oynadığımızı gösterdik. Önemli olan şey puan almak ve böylesine önemli bir rakibe karşı pozisyonlara girip galibiyet aramamızdı” sözleriyle özetledi.

Başkent ekibinin kaptanlığını yapan Sessegnon, baskı altında oynadıklarını söyledi. “Kazanamadığımız için belli bir baskıyla hazırlanıyoruz maçlara” diyerek sözlerine başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu, “Bu maça da kazanmak için ve baskıyla hazırlandık. İki haftalık ara var önümüzde. Kazanmaya başlamak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.