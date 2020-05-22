Canavar otu doğada kendiliğinden yetişen otsu bir bitkidir. Tarım alanında zararlı bitki statüsünde olsa da, yüzyıllardır verem hastalığı tedavisinde kullanılan şifalı bitkidir. Ödem söktürücü ve mikrop öldürücü özelliği vardır. Genellikle çayı yapılarak tüketilir.

Canavar otu nedir?

Canavar otu, ballıbabagillerin bir alt grubu olan teucrium ailesindendir. Halk arasında bostan bozan, verem otu, bakla kıran olarak da bilinir. Parazit bitki olduğundan dolayı klorofil yoktur, bu nedenle fotosentez yapmaz. Çok yıllık bir bitki olup, Avrupa ve Asya’nın batısında yaygın olarak yetişir. Genellikle nemli orman, mera, çimenlikler ve su kenarlarında kümeler halinde yetişir.

Canavar otunun yaprakları 3-7 cm uzunluğunda ve 2-5 cm enindedir. Çiçeklerinin kupa yaprakları miğfer biçiminde olup taç yapraklarında üst dudak bulunmuyor. Bitki, döllenme tozlukları esnasında kahverengimsi kızıl renktedir. Temmuz ayından Eylül ayının sonuna kadar toplanabiliyor.

Dünyada, bitkiler arasında en küçük tohumlara sahiptir. Bir canavar otu bitkisindeki kapsül sayısı 100’den fazladır. Her bir kapsülde de 250 ile 5000 arası tohum bulunabiliyor. Bu tohumlar 12 yıla kadar toprakta canlılıklarını koruyabiliyorlar. Koşullar oluştuğunda konakçı olarak, bitkinin köklerine sarılarak gelişiyorlar. Çok arsız bir bitkidir. Bahçenizde veya tarlanızda fazla yayılmasını istemiyorsanız, tohumlarını toprağa dökmeden önce dikkatlice koparıp, uzak bir alanda yakmalısınız.

Canavar otunun faydaları nelerdir?

- Ödem söktürücü ve şişkinlik gidericidir.

- Antibakteriyel yani mikrop öldürücü özelliği bulunuyor.

- Grip, öksürük, bronşit, bronşiyal astım, astım, lenf şişmesi ve ağrıları, lenf damarlarının ağrı ve tıkanmasına karşı etkilidir.

- Akciğer, lenf bezi, beze, kemik, eklem, hüye (haya) ve cinsel organlardaki verem tedavisinde etkilidir.

- Lenf, akciğer, cilt kanseri gibi kanser türlerinin tedavisinde yardımcı rol oynar.

-Terlemeyi sağlar. Deri gözeneklerinin açılmasını sağlar.

- Damar büzücü özelliğiyle kanamalardaki kan akışını yavaşlatır.

- Romatizmayı önlemede etkin rol oynar. .

Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır?

Canavar otu, kurutulmuş halde aktarlarda satılıyor. Halk arasında şifa niyetine çayı yapılarak içiliyor. Öksürük, bronşit, grip, üşütme, şişkinlik, iştahsızlık, romatizma ve guta karşı yarar sağladığı düşüncesiyle tüketiliyor.

Canavar otunun vereme karşı şifalı etkisinin keşfedildiği 1800’lü yıllardan günümüze kadar verem tedavisinde kullanılıyor. Verem otu üzerine yapılan homeopatik araştırmalar sonucunda bu bitkinin vereme karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Bu nedenle halk arasında verem otu olarak bilinir. Bu tabir hem yararlı hem de zararlı anlamlarda kullanılıyor.

Canavar otu, verem hastalığına karşı tedavi amaçlı olarak kullanıldığından verem otu olarak da adlandırılıyor. Bunun dışında, bahçe ve tarla ürünlerine zarar verdiği için de yine aynı verem otu olarak nitelendiriliyor.

Vücutta oluşan yara ve çıbanlara karşı tedavi amaçlı olarak da kullanılıyor. Bir tutam kurutulmuş canavar otu lapa haline getiriliyor. Bu lapa yaralı veya çıbanlı bölgeye konuluyor. Vücudun rahatlaması ve lapanın çıbanı sömürmesi sağlanıyor.

Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

Her çay fincanı için bir çay kaşığı kurutulmuş canavar otu hazırlıyorsunuz. Kaç kişilik hazırlayacaksanız, o kadar çay fincan su ve çay kaşığı canavar otu ekliyorsunuz. Burada dikkat etmeniz gereken şifalı bitkileri, normal çay demler gibi demlemiyorsunuz. Çaydanlığa kurutulmuş canavar otunu ekledikten sonra üstüne kaynar suyu ekliyorsunuz. Demlenmesi için 5 dakika beklemeniz yeterlidir.

Canavar otunda nelere dikkat etmelisiniz?

Canavar otu zehirli değildir. Bilinen bir yan etkisi veya zararı da yoktur. Buna rağmen bütün bitki çaylarında olduğu gibi aşırıya kaçmak vücudunuza zarar verebilir. Bu nedenle günde en fazla iki fincan içmenizde yarar vardır. Ayrıca her gün içmek yerine bir veya iki gün atlayıp, ondan sonra içebilirsiniz.

Canavar otunu taze olarak toplayıp kendiniz de kurutabilirsiniz. Topladığınız otları gölgede kurutuyorsunuz. Otların kuruması için 5 gün yeterlidir. 5 günden daha fazla bekletirseniz, bitkideki yararlı yağların kaybolmasına yol açarsınız. Bitkiyi kuruttuktan sonra cam bir kavanozda, nemli olmayan bir ortamda muhafaza edebilirsiniz.