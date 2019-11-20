Her çeşit ekmek tüketiminin kesinlikle yasak olduğu Canan Karatay diyeti bu yönüyle diğer diyet türlerinden ayrılıyor. Bilindiği üzere belli başlı diyet programlarında kepek ekmekleri başta olmak üzere çeşitli ekmeklerin sınırlı oranda tüketimine izin verilmektedir. Ancak Canan Karatay diyetinde ekmek dışında gluten içeren patates ve pirinç gibi yemekler de bulunmuyor.

1- Akşam saat 8'den sonra beslenme: Meyve de dahil olmak üzere söz konusu diyette besin tüketimine izin verilmiyor. Bunun için akşam yemekleri en geç 6 - 7 aralığında yenmelidir. Bu diyete göre akşam saatlerinden uyku vakitlerine kadar beden dinlenmeye çekildiği için sindirim hızı fazlasıyla düşmektedir. Bu nedenle akşam yemeğinden sabah kahvaltısına kadar herhangi bir ara öğün yoktur.

2- Su tüketimi: Bireyler Canan Karatay diyet programı kapsamında bol bol su tüketmelidir. Su tüketimlerinin miktarı asgari 2 litredir. Ancak özellikle vücuduna yağ oranı fazla olan kişiler 3 litreye kadar su içebilir. Fazlası tansiyonu yükselteceği için önerilmemektedir.

3- Spor ve egzersiz desteği: Örneğin İsveç diyeti sadece beslenmeye dayalı bir program ihtiva ederken Canan Karatay diyetinde mutlak surette spor ve egzersizlere de ağırlık verilmelidir. Günde en az yarım saat hızlı tempoyla yürüyüş yapılmalıdır. Bunun dışında haftada üç gün spor salonun gitmek ve çeşitli kardiyo hareketleri yapmak da diyetlerin hızlı sonuç vermesinde etkilidir.

4- Yemeklerin pişirilmesi: Bu diyetlerde yemeklerin seçimi kadar pişirilme süreleri ve çeşitleri de önem arz ediyor. Yemekler yüksek değil kısık ateşte ve uzun süreli olarak pişirilmelidir. Bu sayede söz konusu gıdalar vitamin ve proteinlerinden faydalanılarak çok daha sağlıklı bir şekilde tüketilebiliyor.

5- Kahvaltının önemi: Canan Karatay diyetlerinde ağırlık ve önem verilen en önemli öğün kahvaltıdır. Bu öğünde sınırsız domates, salatalık, az yağlı koyun ve keçi peynirleri tüketilebilir. Çay fazla tüketildiği takdirde içerisinde tein maddesi nedeniyle alınan besinlerin vitaminlerini azaltıyor. Bu nedenle taze sıkılmış meyve suları ya da yarım yağlı sütler tercih edilebilir.

Karatay Diyetinde İzin Verilen Yiyecek ve İçecekler

Çeşitli seçenekleri ihtiva eden Canan Karatay diyet menüsü hem yiyecek hem de içeceklerde diyet yapan bireylerin istekleri doğrultusunda şekilleniyor. Birçok gıdanın alternatifi damak tadına uygun olarak seçilebilir.

1- Ayran ve Limonata: Kola ve benzeri asitli içeceklerin yerine ayran ve limonata içilmelidir. Limonatalar evde sıkılan ve hormon içermeyen limonlardan yapılmalıdır. Kahvaltılarda ise aşırıya kaçmamak şartıyla birkaç bardak şekersiz çay içilebilir.

2- Lahmacun: Lahmacun Canan Karatay diyet yemekleri listesinde yer alan ve tamamen sağlıklı kabul edilen en önemli seçeneklerden birini oluşturuyor. Hamburger, tavuk döner ve benzeri fast- food ürünlerinin yerine kişiler diyet yaptıkları süre boyunca haftada iki kere lahmacun tüketebilir.

3- Çeşitli kuru yemişler: Tok tutma özellikleri nedeniyle çeşitli kuru yemişler Karatay listesinde izin verilen yiyeceklerden bir diğeridir. Özellikle ceviz, badem ve Antep fıstığı gibi kuru yemiş çeşitleri kahvaltıdan sonraki ilk öğünde bir avuç kadar tüketilebilir.

Karatay Listesinde Yasaklı Olan Bazı Gıdalar

1- Patates ve Pirinç: Bu diyeti diğer diyet türlerinden ayıran en önemli şeylerden biri patates ve pirinç yemeklerinin kesinlikle yasak olmasıdır. Patates kızartmaları dışında haşlanmış patatesler de kesinlikle uzak durulması gereken yemeklerin başında geliyor. Bunun yerine bakliyat çeşitleri tercih edilebilir.

2- Yapay tatlandırıcılar: İçerisinde ya da üzerinde yapay tatlandırıcılar bulunan hiçbir tatlı bu diyet listesinin içerisinde yer almıyor. Tatlı ihtiyacı bitter gibi kakao içerikli ürünlerle karşılanabilir.



