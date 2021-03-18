Çanakkale Zaferi Zula’da yaşatılacak

Destansı Çanakkale Geçilmez Sezonu, yeni içerikleriyle oyun heyecanının dozunu arttıracak. Bu sezonun içerikleri; 200.000 XP, 200.000 ZP, 50.000 Materyal, Çanakkale Elit Serisi, Çanakkale Eldiveni, yeni lobi tasarımı, XP ZP veren çarpışan kurşun ve 100 seviyeden (pas seviyesi) oluşacak.

Genç kuşaklara büyük zaferi yaşatacak

Çanakkale Geçilmez Sezonu, Çanakkale destanını yeni nesillere tam anlamıyla yaşatmak amacıyla hayata geçiriliyor. Bu özel sezon için rap müzik şarkıcısı Katana da özel bir beste yaptı. Son dönemde yıldızı giderek parlayan başarılı Rap’çinin çekimleri Çanakkale’de gerçekleştirilen yeni sezona özel klibi, sezonla eş zamanlı olarak müzik ve oyun severlerle buluşacak.

Tamamı Türk mühendislerce geliştirilen, Türkiye’de ve dünyada 30 milyon oyuncusu bulunan Zula’ya, milli ve dini bayramlarda özel içerikler ekleniyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda kutlamalar, Ramazan boyunca sahur-iftar hatırlatmaları, mahya ve tanıtımlar, bayramda torpiller, zillere basıp kaçan çocuklar gibi içerikler, oyuncular tarafından ilgiyle karşılanıyor. Zula’nın oyun haritaları arasında yer alan Nemrut, Kız Kulesi, Safranbolu Evleri, Gaziantep gibi Türkiye’nin önemli destinasyonları, yurtdışından Zula oynayan milyonlarca oyuncuya Türk kültürünü tanıtıyor.