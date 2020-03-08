Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara’da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.

08 Mart 2020, Pazar 21:05 Son Güncelleme:
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Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi

Türkiye Yüzme Federasyonunca Ankara’da organize edilen Ahmet Öktü Sezonu Çanakkale Zafer Kupası Atlama Şampiyonası sona erdi.

Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu’nda düzenlenen şampiyonanın üçüncü gününde, gençler ve yıldızlar kategorisi yarışları yapıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Samsun’dan 89 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde dereceye girenler şöyle:

Genç A kız kule: 1. Beyza Emeksiz

Genç A kız 3 metre: 1. Yağmur Nazıroğlu, 2. Beyza Emeksiz

Genç B erkek 1 metre: 1. Barış İkinci, 2. Emin Erdem, 3. Ulaş Kaan Gök

Genç B kız 1 metre: 1. Sude Köprülü, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan

Genç B kız kule: 1. Simay Arslankan, 2. Gül Handan Karaköse, 3. Ece Sevval Erzincan

Genç C kız kule: 1. İlayda Aydın, 2. Ilgın Çimen, 3. Gökçe Eker

Genç D erkek 1 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Mehmet Efe Midiliç, 3. Uras Efe Akın

Genç D kız 1 metre: 1. Yağmur Hira Özhan, 2. Kardelen Karabulut, 3. Yağmur Kızılkan

Genç B kız 3 metre: 1. Ece Sevval Erzincan 2. Gül Handan Karaköse

Genç C erkek 3 metre: 1. Bertuğ Demir, 2. İsa Berk Görk, 3. Eren Karakuş

Genç D erkek 3 metre: 1. Uygar Kuzu, 2. Yağız Ege Midiliç, 3. Mehmet Efe Midiliç

Genç D kız 3 metre: 1. Asya Gül Ünal, 2. Irmak Şençağlar 3. Yağmur Hira Özhan

Yıldız A erkek 1 metre: 1. Ahmet Ufuk Erol, 2. Aksel Hüseyin Atınç, 3. Lütfü Demirhan Çağlayan

Yıldız A kız 1 metre: 1. Sevgi Erdem, 2. Alya Şahinkul, 3. Nil Morkoç

Yıldız B erkek 1 metre: 1. Mustafa Ömer Macit, 2. Ömer Faruk Çölgeçen, 3. Arda Aşıkoğlu

Yıldız B kız 1 metre: 1. Isabella Lucia Falk, 2. Zeynep Azra Bıyıklı, 3. Nesil Bay

Yıldız A erkek kule: 1. Ahmet Ufuk Erol 2. Lütfü Demirhan Çağlayan, 3. Aksel Hüseyin Atınç

Yıldız A kız kule: 1. Ecrin Gecol, 2. Alya Şahinkul, 3. Defne Esen

Yıldız C erkek 1 metre: 1. İsmail Emir Kuloğlu, 2. Asım Cihan Uzal, 3. Mert Ali Bocagil

Yıldız C kız 1 metre: 1. Ilgın Çimen, 2. Azra Şule Çakar, 3. İlayda Aydın

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